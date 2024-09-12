Армия и оружие Уничтожение танков ВСУ в Курской области попало на видео 12 сентября 2024 в 18:03 Размер текста - 17 + ВС РФ уничтожили два украинских танка в Курской области Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ В Курской области российские силы уничтожили два танка ВСУ. Кадры поражения техники противника появились в интернете. «В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск 'Север' с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Украинские танки были поражены благодаря огневому воздействию. По данным ведомства, два точных выстрела из противотанкового ракетного комплекса уничтожили оба танка. Это было зафиксировано средствами объективного контроля. Ранее ВС РФ при освобождении населенного пункта Мемрика в ДНР уничтожили десятки единиц украинской техники. В их числе американский танк Abrams, пишет RT. Кроме того, во время наступления были поражены дроны ВСУ различного типа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Курской области российские силы уничтожили два танка ВСУ. Кадры поражения техники противника появились в интернете. «В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск 'Север' с помощью БПЛА выявили движение двух танков ВСУ», — сообщили в Минобороны России. Украинские танки были поражены благодаря огневому воздействию. По данным ведомства, два точных выстрела из противотанкового ракетного комплекса уничтожили оба танка. Это было зафиксировано средствами объективного контроля. Ранее ВС РФ при освобождении населенного пункта Мемрика в ДНР уничтожили десятки единиц украинской техники. В их числе американский танк Abrams, пишет RT. Кроме того, во время наступления были поражены дроны ВСУ различного типа. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям