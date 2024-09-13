Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет план о войне до последнего украинца. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«План Зеленского о войне до последнего украинца успешно реализуется, но все остальное вышло из-под его контроля», — отметил Алаудинов. По его словам, текущая ситуация на Украине показывает, что многие инициативы украинского лидера не находят должного воплощения, и лишь одна стратегия, касающаяся продолжения боевых действий, была осуществлена.
Ранее Алаудинов заявил, что после окончание СВО для Зеленского существует лишь одни вид наказания. По его мнению, им является смертная казнь.
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