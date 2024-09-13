Алаудинов рассказал об одном плане Зеленского, который получилось реализовать

Алаудинов: план Зеленского о войне до последнего украинца успешно реализуется
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Алаудинов заявил, что Зеленский намерен уничтожить украинское население
Алаудинов заявил, что Зеленский намерен уничтожить украинское население Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет план о войне до последнего украинца. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«План Зеленского о войне до последнего украинца успешно реализуется, но все остальное вышло из-под его контроля», — отметил Алаудинов. По его словам, текущая ситуация на Украине показывает, что многие инициативы украинского лидера не находят должного воплощения, и лишь одна стратегия, касающаяся продолжения боевых действий, была осуществлена.

Ранее Алаудинов заявил, что после окончание СВО для Зеленского существует лишь одни вид наказания. По его мнению, им является смертная казнь. 

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Президент Украины Владимир Зеленский осуществляет план о войне до последнего украинца. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «План Зеленского о войне до последнего украинца успешно реализуется, но все остальное вышло из-под его контроля», — отметил Алаудинов. По его словам, текущая ситуация на Украине показывает, что многие инициативы украинского лидера не находят должного воплощения, и лишь одна стратегия, касающаяся продолжения боевых действий, была осуществлена. Ранее Алаудинов заявил, что после окончание СВО для Зеленского существует лишь одни вид наказания. По его мнению, им является смертная казнь. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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