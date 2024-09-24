Десантники взяли опорный пункт ВСУ в Курской области: карта СВО на 24 сентября

ВС РФ захватили опорный пункт и систему обороны ВСУ под Курском

24 сентября 2024 в 10:26 Размер текста - 17 +

ВС РФ вместе с опорным пунктом уничтожили систему обороны ВСУ в Курской области Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ из десантного подразделения захватили опорный пункт ВСУ на курском направлении при поддержке артиллерийского огня. Также во время операции с помощью беспилотной авиации была уничтожена система обороны украинской армии. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Курское направление Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ), действующие в составе группировки «Север», при поддержке артиллерийского огня взяли под контроль опорный пункт украинских войск в Курской области. В ходе операции десантники выявили и обезвредили систему обороны ВСУ, используя разведывательные данные и беспилотную авиацию, заявили в Минобороны. Кроме того, морская пехота из состава группировки «Север» захватила образцы западного вооружения, которые находились на вооружении у ВСУ. По информации Минобороны, среди захваченных образцов вооружения были американский автоматический станковый гранатомет MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 калибра 12, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства и двуствольное ружье итальянской компании Fabarm. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об успешной операции по выводу бойцов из окружения, в котором они находились более месяца. По его словам, все военные были отправлены в госпиталь. Большинство из них уже перевезены в медицинские учреждения Москвы и других регионов для получения необходимого лечения. Также Апти Алаудинов сообщил о действиях спецназа «Ахмат» на суджанском направлении: уничтожены два украинских пункта управления БПЛА, по одному миномету, автомобилю и пикапу с десантом. Генерал-майор также выразил оптимизм относительно прогресса на калиневском направлении и улучшения позиций по всей линии фронта. Кроме того, командир «Ахмата» заявил о наличии иностранных военных среди украинских сил в Курской области. Он отметил активное участие наемников в рядах ВСУ в штурмовых действиях и их роль в координации операций, подготовленных комитетом штабов НАТО. Алаудинов подчеркнул, что для организации этих операций противник использует все доступные ресурсы, включая спутниковую разведку и радиоэфир. Помимо прочего, разведывательные данные подтвердили успешное уничтожение личного состава и бронетехники противника в результате операции армейской авиации на вертолете Ми-28нм. Экипаж воздушного судна выполнил точечный удар авиаракетами по силам и бронетехнике ВСУ, сосредоточенным в одном из приграничных районов Курской области. Операция была проведена на основе координат, полученных от разведки, передает «Пятый канал». Донецкое направление Военное следственное управление СК РФ по ДНР сообщило о 36 атаках, совершенных ВСУ за последние сутки. В ходе этих атак было выпущено 119 единиц боеприпасов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Также были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и один автомобиль. Кроме того, экипажи танков Т-80БВ, входящие в состав группировки «Южная», успешно уничтожили опорно-наблюдательный пункт ВС Украины на донецком направлении. Согласно сообщению Минобороны, танковые подразделения выполняют задачи по уничтожению обнаруженных позиций противника, включая блиндажи и бронетехнику. Харьковское направление Командование ВСУ начало переброску своих подразделений на Оскольском водохранилище из-за продвижения российских военнослужащих под Купянском Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко 19 сентября сообщал, что массированные удары российских сил, нанесенные накануне, сказались на логистике и подвозе боеприпасов для подразделений ВСУ под Купянском. По его словам, большая часть ударов пришлась на подразделения противника, дислоцированные на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. Также Андрей Марочко рассказал о неудачных попытках контратак ВСУ под Волчанском на харьковском участке фронта. Он уточнил, что ВСУ предприняли около пяти контратак в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, целью которых было стабилизировать ситуацию. Однако эти действия не принесли ожидаемых результатов. Вместо восстановления контроля над потерянными позициями, украинское командование лишилось контроля над несколькими опорными пунктами и потеряло около 150 человек из личного состава. Авдеевское направление Специальный инженерный батальон Центральной группировки ВС РФ применяет БПЛА для разминирования минных заграждений на авдеевском участке фронта. По данным Минобороны РФ, российские военные используют FPV-дроны и гексакоптеры для обнаружения и уничтожения минных заграждений, а также для атак на позиции и технику ВС Украины. Ореховское направление Операторы FPV-дронов из 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском участке в Запорожской области. В дальнейшем это помогло продвижению российской пехоты на новые позиции. Кроме того, на этом же участке была поражена живая сила противника и системы связи, передает оборонное ведомство РФ. Группировка «Восток» нарушила планы ВСУ по усилению позиций Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил о срыве попыток ВСУ укрепить свои позиции в ряде населенных пунктов. Также в ходе операции была блокирована ротация войск, движение резервов и доставка боеприпасов в районах Новоукраинки, Сторожевого, Черивного и Луговского. Гордеев также добавил, что в результате артиллерийского огня и применения тяжелых огнеметных систем были поражены опорные пункты и места сосредоточения сил и техники 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. А также 102-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Зализничного и Гуляйполя. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ из десантного подразделения захватили опорный пункт ВСУ на курском направлении при поддержке артиллерийского огня. Также во время операции с помощью беспилотной авиации была уничтожена система обороны украинской армии. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU. Бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ), действующие в составе группировки «Север», при поддержке артиллерийского огня взяли под контроль опорный пункт украинских войск в Курской области. В ходе операции десантники выявили и обезвредили систему обороны ВСУ, используя разведывательные данные и беспилотную авиацию, заявили в Минобороны. Кроме того, морская пехота из состава группировки «Север» захватила образцы западного вооружения, которые находились на вооружении у ВСУ. По информации Минобороны, среди захваченных образцов вооружения были американский автоматический станковый гранатомет MK-19, гладкоствольное полуавтоматическое магазинное ружье Akdal MKA 1919 калибра 12, многозарядный гранатомет RDS-40 турецкого производства и двуствольное ружье итальянской компании Fabarm. Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов сообщил об успешной операции по выводу бойцов из окружения, в котором они находились более месяца. По его словам, все военные были отправлены в госпиталь. Большинство из них уже перевезены в медицинские учреждения Москвы и других регионов для получения необходимого лечения. Также Апти Алаудинов сообщил о действиях спецназа «Ахмат» на суджанском направлении: уничтожены два украинских пункта управления БПЛА, по одному миномету, автомобилю и пикапу с десантом. Генерал-майор также выразил оптимизм относительно прогресса на калиневском направлении и улучшения позиций по всей линии фронта. Кроме того, командир «Ахмата» заявил о наличии иностранных военных среди украинских сил в Курской области. Он отметил активное участие наемников в рядах ВСУ в штурмовых действиях и их роль в координации операций, подготовленных комитетом штабов НАТО. Алаудинов подчеркнул, что для организации этих операций противник использует все доступные ресурсы, включая спутниковую разведку и радиоэфир. Помимо прочего, разведывательные данные подтвердили успешное уничтожение личного состава и бронетехники противника в результате операции армейской авиации на вертолете Ми-28нм. Экипаж воздушного судна выполнил точечный удар авиаракетами по силам и бронетехнике ВСУ, сосредоточенным в одном из приграничных районов Курской области. Операция была проведена на основе координат, полученных от разведки, передает «Пятый канал». Военное следственное управление СК РФ по ДНР сообщило о 36 атаках, совершенных ВСУ за последние сутки. В ходе этих атак было выпущено 119 единиц боеприпасов. В результате обстрелов пострадали два мирных жителя. Также были повреждены жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры и один автомобиль. Кроме того, экипажи танков Т-80БВ, входящие в состав группировки «Южная», успешно уничтожили опорно-наблюдательный пункт ВС Украины на донецком направлении. Согласно сообщению Минобороны, танковые подразделения выполняют задачи по уничтожению обнаруженных позиций противника, включая блиндажи и бронетехнику. Командование ВСУ начало переброску своих подразделений на Оскольском водохранилище из-за продвижения российских военнослужащих под Купянском Харьковской области. Военный эксперт Андрей Марочко 19 сентября сообщал, что массированные удары российских сил, нанесенные накануне, сказались на логистике и подвозе боеприпасов для подразделений ВСУ под Купянском. По его словам, большая часть ударов пришлась на подразделения противника, дислоцированные на левом берегу реки Оскол и правом берегу Оскольского водохранилища. Также Андрей Марочко рассказал о неудачных попытках контратак ВСУ под Волчанском на харьковском участке фронта. Он уточнил, что ВСУ предприняли около пяти контратак в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск, целью которых было стабилизировать ситуацию. Однако эти действия не принесли ожидаемых результатов. Вместо восстановления контроля над потерянными позициями, украинское командование лишилось контроля над несколькими опорными пунктами и потеряло около 150 человек из личного состава. Специальный инженерный батальон Центральной группировки ВС РФ применяет БПЛА для разминирования минных заграждений на авдеевском участке фронта. По данным Минобороны РФ, российские военные используют FPV-дроны и гексакоптеры для обнаружения и уничтожения минных заграждений, а также для атак на позиции и технику ВС Украины. Операторы FPV-дронов из 58-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» успешно уничтожили опорный пункт ВСУ на ореховском участке в Запорожской области. В дальнейшем это помогло продвижению российской пехоты на новые позиции. Кроме того, на этом же участке была поражена живая сила противника и системы связи, передает оборонное ведомство РФ. Начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев сообщил о срыве попыток ВСУ укрепить свои позиции в ряде населенных пунктов. Также в ходе операции была блокирована ротация войск, движение резервов и доставка боеприпасов в районах Новоукраинки, Сторожевого, Черивного и Луговского. Гордеев также добавил, что в результате артиллерийского огня и применения тяжелых огнеметных систем были поражены опорные пункты и места сосредоточения сил и техники 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ. А также 102-й бригады территориальной обороны в районах Угледара, Октября, Зализничного и Гуляйполя.