Французский миллиардер предоставил Павлу Дурову «тайные аппартаменты»

Французский миллиардер, основатель Free Ксавье Ньель помог основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову. Об этом он заявил лично в эфире BFMTV-RMC. Ранее сообщалось, что Ньель предоставил Дурову в Париже «тайные апартаменты».
«Что я знаю, так это то, что, находясь в тюрьме и имея проблемы с законом, все исчезают. Все исчезают в этом контексте. Я, когда у меня есть друг, который находится в затруднительном положении и который звонит мне, то я тут как тут», — заявил Ньель в прямом эфире французского телеканала. Он отметил, что пока Дуров не осужден, для него он «не перешел черту».
Дурова задержали во Франции 24 августа. Первым об этом он попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ньеля. Газета Le Monde сообщала, что миллиардер предоставил основателю Telegram в Париже «тайные апартаменты». AFP же заявляло, что Дуров указал Ниля как свое доверенное лицо.
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