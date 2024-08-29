BFMTV: Дуров после задержания хотел связаться с близким к Макрону миллиардером

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в минувшую субботу, 24 августа, попросил уведомить о своем аресте французского миллиардера Ксавье Ньеля. Последний считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону.
«Глава Telegram Павел Дуров попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ниля в субботу вечером о его задержании <…>. Это первый звонок, который сделал босс Telegram, но неизвестно, успел ли он обменяться с боссом Free по телефону», — пишет издание BFMTV со ссылкой на источники. По информации СМИ, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом.
Ранее суд по Франции обязал создателя Telegram Павла Дурова, находящегося под судебным надзором, проживать по адресу, который определил судья. Также у бизнесмена есть ограничения на передвижение по территории Франции и обязанность регулярно посещать полицейский участок.
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