BFMTV: Дуров после задержания хотел связаться с близким к Макрону миллиардером

29 августа 2024 в 21:48 Размер текста - 17 +

Павел Дурова после ареста по Франции хотел связаться с близким с Макрону Ксавье Ньелем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Основателю Telegram Павлу Дурову грозит 20 лет тюрьмы во Франции Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в минувшую субботу, 24 августа, попросил уведомить о своем аресте французского миллиардера Ксавье Ньеля. Последний считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону. «Глава Telegram Павел Дуров попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ниля в субботу вечером о его задержании <…>. Это первый звонок, который сделал босс Telegram, но неизвестно, успел ли он обменяться с боссом Free по телефону», — пишет издание BFMTV со ссылкой на источники. По информации СМИ, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом. Ранее суд по Франции обязал создателя Telegram Павла Дурова, находящегося под судебным надзором, проживать по адресу, который определил судья. Также у бизнесмена есть ограничения на передвижение по территории Франции и обязанность регулярно посещать полицейский участок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основатель Telegram Павел Дуров после задержания во Франции в минувшую субботу, 24 августа, попросил уведомить о своем аресте французского миллиардера Ксавье Ньеля. Последний считается близким к президенту страны Эммануэлю Макрону. «Глава Telegram Павел Дуров попросил уведомить французского миллиардера Ксавье Ниля в субботу вечером о его задержании <…>. Это первый звонок, который сделал босс Telegram, но неизвестно, успел ли он обменяться с боссом Free по телефону», — пишет издание BFMTV со ссылкой на источники. По информации СМИ, Дуров во время задержания упоминал о своих связях с французским президентом. Ранее суд по Франции обязал создателя Telegram Павла Дурова, находящегося под судебным надзором, проживать по адресу, который определил судья. Также у бизнесмена есть ограничения на передвижение по территории Франции и обязанность регулярно посещать полицейский участок.