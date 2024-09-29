В Ростовской области начался крупный лесной пожар после падения БПЛА

В Милютинском районе Ростовской области возник лесной пожар площадью 20 гектаров, причиной которого стало падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях.
«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар. Сейчас его площадь — 20 га», — написал Голубев в посте своего официального
В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС. На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, уточнил спикер.
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