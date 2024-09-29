В Ростовской области начался крупный лесной пожар после падения БПЛА

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Лесные пожары, клипарт. Екатеринбург, лесной пожар, пожар в лесу, открытый огонь
Лесной пожар возник после того, как на землю упал дрон Фото:

В Милютинском районе Ростовской области возник лесной пожар площадью 20 гектаров, причиной которого стало падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях.

«В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар. Сейчас его площадь — 20 га», — написал Голубев в посте своего официального telegram-канала.

В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС. На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, уточнил спикер.

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В Милютинском районе Ростовской области возник лесной пожар площадью 20 гектаров, причиной которого стало падение беспилотника. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в соцсетях. «В Милютинском районе в результате падения БПЛА начался лесной пожар. Сейчас его площадь — 20 га», — написал Голубев в посте своего официального telegram-канала. В тушении задействованы необходимые силы и средства. Работу пожарных осложняет сильный ветер. Для борьбы с огнем вылетел вертолет МЧС. На данный момент угрозы для распространения огня на населенные пункты нет, уточнил спикер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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