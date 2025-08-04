Shot: ВСУ атаковали две больницы в Белогородской области

Дроны попали в больницы Белогородской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украина атаковала две больницы в Белгородской области. Нападение велось FPV-дронами.
«Удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга», — передает Life. По предварительным данным, пострадавших нет.
Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам. Однако о больницах глава региона не упоминал. По его данным, пострадали несколько домовладений, а также сгорел автомобиль от детонации дрона.
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