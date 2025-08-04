Shot: ВСУ атаковали две больницы в Белогородской области

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Дроны попали в больницы Белогородской области
Дроны попали в больницы Белогородской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина атаковала две больницы в Белгородской области. Нападение велось FPV-дронами.

«Удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга», — передает Life. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам. Однако о больницах глава региона не упоминал. По его данным, пострадали несколько домовладений, а также сгорел автомобиль от детонации дрона. 

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Украина атаковала две больницы в Белгородской области. Нападение велось FPV-дронами. «Удары нанесены по центральным районным больницам в Грайвороне и поселке Красная Яруга», — передает Life. По предварительным данным, пострадавших нет. Губернатор Вячеслав Гладков подтвердил, что ВСУ нанесли удары по пяти населенным пунктам. Однако о больницах глава региона не упоминал. По его данным, пострадали несколько домовладений, а также сгорел автомобиль от детонации дрона. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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