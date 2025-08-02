Воронежскому губернатору на Украине выдвинули заочное обвинение

На Украине заочно предъявили обвинения губернатору Воронежской области Александру Гусеву. Об этом говорится в публикации Офиса генерального прокурора Украины.
«Попавшего под санкции губернатора Воронежской области РФ [Гусева] заочно уведомили об обвинениях», — сказано в тексте. Он опубликован в telegram-канале Офиса генпрокурора Украины.
Также сообщается, что Гусеву предъявлены обвинения в финансировании и поставке оборудования, предназначенного для нужд российских военных. В настоящее время губернатор включен в санкционные списки Соединенных Штатов, Украины, Канады, Великобритании, Евросоюза, Швейцарии, Австралии и Новой Зеландии.
Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск на Украине заместителя гендиректора «Газпром-медиа» Тину Канделаки. Ей предъявлены обвинения в «посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность страны». А в середине июня были заочно предъявлены обвинения российскому рэперу Тимати (Тимуру Юнусову). Как рассказали в СБУ, Тимати неоднократно посещал Крым с концертами, несмотря на установленный Киевом запрет. Также в материалах подчеркивается, что Тимати был доверенным лицом президента РФ Владимира Путина во время выборов президента в 2012, 2018 и 2024 годах и участвовал в его инаугурации.
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