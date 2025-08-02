Страны НАТО паникуют из-за продвижения российских войск на Украине и падения собственного авторитета. Об этом сообщает издание Strategic Culture.
«НАТО переживает сейсмическую панику по поводу собственной репутации, поскольку чем дальше продвигается российская армия, тем яснее руководство альянса и западные лидеры понимают, что ее собственный авторитет падает», — говорится в материале. Кроме того, там также сказано, что на этом фоне европейские страны даже обсуждали возможность размещения десятков тысяч военных после заключения мирного соглашения на Украине, однако успехи России делают подобные планы все менее осуществимыми, подчеркивают авторы материала.
Ранее американский экономический прогнозист Мартин Армстронг отмечал, что страны НАТО могут рассмотреть ввод войск на Украину в случае угрозы поражения Киева, так как Запад вложил значительные ресурсы в поддержку Украины. Однако российские официальные лица, включая главу МИД Сергея Лаврова и постпреда Михаила Ульянова, неоднократно заявляли о категорическом несогласии с размещением иностранных миротворцев на украинской территории.
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