В Брянске задержали учителя из Екатеринбурга

Учитель из Екатеринбурга попался на контрабанде немецких госнаград
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Международный научно-практический форум в УрГПУ и интервью с Дмитрием Рассохиным. Екатеринбург , учитель, школьная доска, урок, мел, наука, школа, образование, рассохин дмитрий, институт, преподаватель, профессор
Он собирался перепродать госнаграды (архивное фото) Фото:

Учитель физкультуры из Екатеринбурга попал под суд в Брянске за контрабанду немецких госнаград первой половины 20 века. Об этом сообщили в пресс-службе брянской таможни.

«Подозрительную посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. После этого был задержан получатель — житель Екатеринбурга. Оказалось, что он оплатил пересылку 57 наград из Мюнхена», — пишет ведомство на официальном сайте.

Награды мужчина собирался перепродать в России. Стоимость коллекции — 400 тысяч рублей. Экспертиза признала награды культурными ценностями, поскольку они были созданы более 50 лет назад. Теперь учителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже ушло в суд.

Награды, которые учитель хотел продать
Награды, которые учитель хотел продать
Фото:

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Учитель физкультуры из Екатеринбурга попал под суд в Брянске за контрабанду немецких госнаград первой половины 20 века. Об этом сообщили в пресс-службе брянской таможни. «Подозрительную посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. После этого был задержан получатель — житель Екатеринбурга. Оказалось, что он оплатил пересылку 57 наград из Мюнхена», — пишет ведомство на официальном сайте. Награды мужчина собирался перепродать в России. Стоимость коллекции — 400 тысяч рублей. Экспертиза признала награды культурными ценностями, поскольку они были созданы более 50 лет назад. Теперь учителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже ушло в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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