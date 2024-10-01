В Брянске задержали учителя из Екатеринбурга

Учитель из Екатеринбурга попался на контрабанде немецких госнаград

Он собирался перепродать госнаграды (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Учитель физкультуры из Екатеринбурга попал под суд в Брянске за контрабанду немецких госнаград первой половины 20 века. Об этом сообщили в пресс-службе брянской таможни.

«Подозрительную посылку нашли сотрудники Центральной почтовой таможни в Брянске. После этого был задержан получатель — житель Екатеринбурга. Оказалось, что он оплатил пересылку 57 наград из Мюнхена», — пишет ведомство на официальном сайте.

Награды мужчина собирался перепродать в России. Стоимость коллекции — 400 тысяч рублей. Экспертиза признала награды культурными ценностями, поскольку они были созданы более 50 лет назад. Теперь учителю грозит до пяти лет лишения свободы. Уголовное дело уже ушло в суд.

Награды, которые учитель хотел продать Фото: сайт таможни Брянска