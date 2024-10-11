В России стали реже умирать и чаще жениться

Росстат сообщил о резком падении смертности в России

11 октября 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

В России по данным за июль 2024 года зафиксировано снижение смертности на 9,2% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Смертность в России по данным за июль 2024 года снизилась практически на 10% по сравнению со статистикой к тому же периоду в прошлом году. Кроме того, россияне стали чаще жениться. Статистикой поделился Росстат. «Общая смертность снизилась к июлю 2024 на 9,2%», — подчеркнули в службе государственной статистики. Кроме того, в ведомстве зафиксировали уменьшение смертности среди младенцев. Подобные случаи снижены на 5,1% за последние восемь месяцев с начала этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. В Росстате также поделились статистикой по заключению браков в стране. По данным за июль 2024 года люди стали на 18,3% чаще узаконивать свои отношения. Еще в августе этого года в Росстат говорили о том, что в стране увеличилась естественная смертность — на 18%. За этот период по естественным причинам скончались 321 518 человек, следовало из федеральной статистики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертность в России по данным за июль 2024 года снизилась практически на 10% по сравнению со статистикой к тому же периоду в прошлом году. Кроме того, россияне стали чаще жениться. Статистикой поделился Росстат. «Общая смертность снизилась к июлю 2024 на 9,2%», — подчеркнули в службе государственной статистики. Кроме того, в ведомстве зафиксировали уменьшение смертности среди младенцев. Подобные случаи снижены на 5,1% за последние восемь месяцев с начала этого года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. В Росстате также поделились статистикой по заключению браков в стране. По данным за июль 2024 года люди стали на 18,3% чаще узаконивать свои отношения. Еще в августе этого года в Росстат говорили о том, что в стране увеличилась естественная смертность — на 18%. За этот период по естественным причинам скончались 321 518 человек, следовало из федеральной статистики.