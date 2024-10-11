Суд заочно арестовал американского журналиста за пересечение российской границы

11 октября 2024 в 19:22 Размер текста - 17 +

В Курской области арестовали журналиста из США, за незаконное пресечение границы РФ (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ Суд арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение российской границы. Иностранный корреспондент попытался проникнуть на российскую территорию для подготовки репортажа, связанного с вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области. «Американский журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в РФ с целью съемки репортажа о вторжении [ВСУ] 6 августа 2024 года. <…> Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления по факту незаконного пересечение границы РФ», — отмечает судебная пресс-служба. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область в августе этого года. С того момента на территории РФ неоднократно отмечали иностранных наемников. Об этом, например, говорили в «Ахмате». Сообщалось, что иностранцы также были задействованы в расстреле мирных граждан на курском направлении, вместе с украинскими силами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд арестовал американского журналиста Ника Пэйтона Уолша за незаконное пересечение российской границы. Иностранный корреспондент попытался проникнуть на российскую территорию для подготовки репортажа, связанного с вторжением ВСУ в Курскую область. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Курской области. «Американский журналист Ник Пэйтон Уолш с иными неустановленными лицами, следуя с территории Украины, въехал в РФ с целью съемки репортажа о вторжении [ВСУ] 6 августа 2024 года. <…> Ему заочно было предъявлено обвинение в совершении преступления по факту незаконного пересечение границы РФ», — отмечает судебная пресс-служба. Сообщение опубликовано в ее telegram-канале. Ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. ВСУ начали свое вторжение в Курскую область в августе этого года. С того момента на территории РФ неоднократно отмечали иностранных наемников. Об этом, например, говорили в «Ахмате». Сообщалось, что иностранцы также были задействованы в расстреле мирных граждан на курском направлении, вместе с украинскими силами.