ФАС проверит цены на рыбу в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустила проверку цен на рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.
«ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию», — говорится в сообщении. Там добавили, что под изучение попадет вся цепочка поставок от рыбака до прилавка. Ведомство запрашивает у рыбодобывающих организаций данные о вылове, переработке, упаковке, транспортировке и себестоимости продукции.
В анализ будут включены популярные виды рыбы, такие как минтай, треска и сельдь. Также получена информация о ценах от торговых сетей, что поможет понять структуру ценообразования на рыбную продукцию, заключили в ФАС.
9 октября стало известно, что цены на рыбную продукцию в России значительно возросли, что стало причиной ее недоступности для большинства граждан. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что выбор рыбы в магазинах ограничен, а стоимость возросла: горбуша подорожала с 152 до 270 рублей за штуку, филе трески стоит около двух тысяч рублей за килограмм.
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