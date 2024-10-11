ФАС проверит цены на рыбу в России

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ФАС проверит всю цепочку поставок рыбной продукции
ФАС проверит всю цепочку поставок рыбной продукции Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустила проверку цен на рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа.

«ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию», — говорится в сообщении. Там добавили, что под изучение попадет вся цепочка поставок от рыбака до прилавка. Ведомство запрашивает у рыбодобывающих организаций данные о вылове, переработке, упаковке, транспортировке и себестоимости продукции.

В анализ будут включены популярные виды рыбы, такие как минтай, треска и сельдь. Также получена информация о ценах от торговых сетей, что поможет понять структуру ценообразования на рыбную продукцию, заключили в ФАС.

9 октября стало известно, что цены на рыбную продукцию в России значительно возросли, что стало причиной ее недоступности для большинства граждан. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что выбор рыбы в магазинах ограничен, а стоимость возросла: горбуша подорожала с 152 до 270 рублей за штуку, филе трески стоит около двух тысяч рублей за килограмм.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запустила проверку цен на рыбу. Об этом сообщили в пресс-службе федерального органа. «ФАС проводит анализ цен на рыбную продукцию», — говорится в сообщении. Там добавили, что под изучение попадет вся цепочка поставок от рыбака до прилавка. Ведомство запрашивает у рыбодобывающих организаций данные о вылове, переработке, упаковке, транспортировке и себестоимости продукции. В анализ будут включены популярные виды рыбы, такие как минтай, треска и сельдь. Также получена информация о ценах от торговых сетей, что поможет понять структуру ценообразования на рыбную продукцию, заключили в ФАС. 9 октября стало известно, что цены на рыбную продукцию в России значительно возросли, что стало причиной ее недоступности для большинства граждан. Об этом сообщила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. Она отметила, что выбор рыбы в магазинах ограничен, а стоимость возросла: горбуша подорожала с 152 до 270 рублей за штуку, филе трески стоит около двух тысяч рублей за килограмм.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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