Россия категорично раскритиковала Японию за военные учения вблизи страны

Москва заявила протест посольству Японии из-за военных учений у границ России
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Японии выразили протест в связи с проведением военных учений с участием НАТО вблизи российских границ Фото:

Россия объявила протест посольству Японии за объявление предстоящих военных учений Токио совместно с американскими военными. Данные мероприятия пройдут вблизи с российскими границами. Об этом рассказали в МИД РФ.

«Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ», — уточнили в министерстве иностранных дел страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В России подчеркнули, что такие действия со стороны Японии неприемлемы, а также предупредили, что Москвой могут быть применимы контрмеры.

Япония намерена провести военные учения с участием стран НАТО в октябре — начале ноября. МИД РФ также протестовало против учений, которые Япония проводила вблизи границ РФ в июле этого года. Тогда в мероприятиях принимали участие военные из США.

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Россия объявила протест посольству Японии за объявление предстоящих военных учений Токио совместно с американскими военными. Данные мероприятия пройдут вблизи с российскими границами. Об этом рассказали в МИД РФ. «Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ», — уточнили в министерстве иностранных дел страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В России подчеркнули, что такие действия со стороны Японии неприемлемы, а также предупредили, что Москвой могут быть применимы контрмеры. Япония намерена провести военные учения с участием стран НАТО в октябре — начале ноября. МИД РФ также протестовало против учений, которые Япония проводила вблизи границ РФ в июле этого года. Тогда в мероприятиях принимали участие военные из США.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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