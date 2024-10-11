Россия категорично раскритиковала Японию за военные учения вблизи страны

Москва заявила протест посольству Японии из-за военных учений у границ России

11 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Японии выразили протест в связи с проведением военных учений с участием НАТО вблизи российских границ Фото: miliman/pickupimage.com Россия объявила протест посольству Японии за объявление предстоящих военных учений Токио совместно с американскими военными. Данные мероприятия пройдут вблизи с российскими границами. Об этом рассказали в МИД РФ. «Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ», — уточнили в министерстве иностранных дел страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В России подчеркнули, что такие действия со стороны Японии неприемлемы, а также предупредили, что Москвой могут быть применимы контрмеры. Япония намерена провести военные учения с участием стран НАТО в октябре — начале ноября. МИД РФ также протестовало против учений, которые Япония проводила вблизи границ РФ в июле этого года. Тогда в мероприятиях принимали участие военные из США. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия объявила протест посольству Японии за объявление предстоящих военных учений Токио совместно с американскими военными. Данные мероприятия пройдут вблизи с российскими границами. Об этом рассказали в МИД РФ. «Посольству Японии в России был заявлен решительный протест в связи с объявленными планами Токио по проведению совместных с США военных учений на территории Японии, включая районы Хоккайдо, находящиеся в непосредственной близости от границ РФ», — уточнили в министерстве иностранных дел страны. Сообщение опубликовано в telegram-канале ведомства. В России подчеркнули, что такие действия со стороны Японии неприемлемы, а также предупредили, что Москвой могут быть применимы контрмеры. Япония намерена провести военные учения с участием стран НАТО в октябре — начале ноября. МИД РФ также протестовало против учений, которые Япония проводила вблизи границ РФ в июле этого года. Тогда в мероприятиях принимали участие военные из США.