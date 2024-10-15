Bloomberg: Россия готова к доллару по 100 рублей

Возможный сценарий, при котором российская валюта достигнет отметки в 100 рублей за доллар, больше не кажется критическим для экономической политики России. Власти страны приняли возможность такого курса, в отличие от предыдущих лет, когда подобные колебания вызывали резкие политические реакции.
«Российский рубль падает до отметки 100 за доллар, и на этот раз власти, похоже, смирились с тем, что позволят ему достичь уровня, который ранее вызывал жесткую политическую реакцию», — пишет Bloomberg. Аналитики издания считают, что укрепление американской валюты до уровня в 100 рублей уже не является предметом для беспокойства, так как это может способствовать увеличению доходной части федерального бюджета. В свете предстоящего повышения расходов в 2025 году такой курс может оказаться даже выгодным.
Кроме того, отмечается снижение курса рубля и по отношению к китайскому юаню, который достиг минимума с мая. Юань становится основной альтернативой валютам, которые в Кремле считают «токсичными», сообщает издание. Такие изменения на валютном рынке происходят на фоне двукратного превышения курса рубля за доллар отметку в 100 рублей в текущем году, на что Центральный банк России ответил повышением ключевой ставки, а правительство ужесточило контроль за капиталом.
Ранее бывший министр труда РФ, экономист Сергей Калашников сообщил, может ли «непрозрачный» курс рубля привести к дефолту. По его словам, сегодня для дефолта в России нет экономических предпосылок, но их можно создать при «политической мотивации», пишет «Национальная служба новостей». Экс-министр отметил, что непрозрачность курсу рубля сегодня активно добавляет черный рынок.
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