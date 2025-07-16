В Башкирии всплеск жалоб на работу мобильного интернета

В Башкортостане зафиксирован всплеск жалоб на работу мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Такие данные публикует Downdetector.
По данным мониторинга, пользователи отмечают проблемы с доступом к приложениям, сайтам и снижением скорости передачи данных. В течение последних суток 87% жалоб касались полного отсутствия доступа к интернету, еще 10% — неисправности мобильных приложений, 1% — сбоев на сайтах. Среди возможных причин специалисты называют технические работы на серверах, DDoS-атаки на инфраструктуру операторов, блокировки по решению госорганов, а также локальные проблемы на стороне провайдеров.
Если мобильный интернет в Башкирии работает медленно или не открывает сайты, рекомендуется перезагрузить смартфон, проверить включение мобильных данных и сменить режим сети (например, с 4G на 3G). Сбои затронули и голосовую связь: абоненты жалуются на невозможность совершать вызовы, недоступность номеров и отсутствие сигнала.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.