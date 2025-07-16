В Башкирии всплеск жалоб на работу мобильного интернета

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Пользователи отмечают проблемы со снижением скорости передачи данных
Пользователи отмечают проблемы со снижением скорости передачи данных Фото:

В Башкортостане зафиксирован всплеск жалоб на работу мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Такие данные публикует Downdetector.

По данным мониторинга, пользователи отмечают проблемы с доступом к приложениям, сайтам и снижением скорости передачи данных. В течение последних суток 87% жалоб касались полного отсутствия доступа к интернету, еще 10% — неисправности мобильных приложений, 1% — сбоев на сайтах. Среди возможных причин специалисты называют технические работы на серверах, DDoS-атаки на инфраструктуру операторов, блокировки по решению госорганов, а также локальные проблемы на стороне провайдеров.

Если мобильный интернет в Башкирии работает медленно или не открывает сайты, рекомендуется перезагрузить смартфон, проверить включение мобильных данных и сменить режим сети (например, с 4G на 3G). Сбои затронули и голосовую связь: абоненты жалуются на невозможность совершать вызовы, недоступность номеров и отсутствие сигнала.

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В Башкортостане зафиксирован всплеск жалоб на работу мобильного интернета и популярных онлайн-сервисов. Такие данные публикует Downdetector. По данным мониторинга, пользователи отмечают проблемы с доступом к приложениям, сайтам и снижением скорости передачи данных. В течение последних суток 87% жалоб касались полного отсутствия доступа к интернету, еще 10% — неисправности мобильных приложений, 1% — сбоев на сайтах. Среди возможных причин специалисты называют технические работы на серверах, DDoS-атаки на инфраструктуру операторов, блокировки по решению госорганов, а также локальные проблемы на стороне провайдеров. Если мобильный интернет в Башкирии работает медленно или не открывает сайты, рекомендуется перезагрузить смартфон, проверить включение мобильных данных и сменить режим сети (например, с 4G на 3G). Сбои затронули и голосовую связь: абоненты жалуются на невозможность совершать вызовы, недоступность номеров и отсутствие сигнала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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