Экс-замминистра образования и науки Дагестана задержали за взятки

Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Нурмагомедов Халид Запирович задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.
«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. <...> Следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», — передает Следком в telegram-канале.
Согласно данным следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой структуры. Эти средства были переданы за посредничество в оформлении госконтрактов для выполнения строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.
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