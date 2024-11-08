Экс-замминистра образования и науки Дагестана задержали за взятки

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Экс-чиновник задержан по делу о получении взятки
Экс-чиновник задержан по делу о получении взятки Фото:

Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Нурмагомедов Халид Запирович задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. 

«По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. <...> Следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», — передает Следком в telegram-канале. 

Согласно данным следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой структуры. Эти средства были переданы за посредничество в оформлении госконтрактов для выполнения строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.

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Экс-заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Нурмагомедов Халид Запирович задержан по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.  «По подозрению в получении взятки в особо крупном размере задержан бывший заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. <...> Следственными органами СУ СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело», — передает Следком в telegram-канале.  Согласно данным следствия, в период с 2013 по 2023 год подозреваемый получил взятки на общую сумму 60 миллионов рублей от представителя коммерческой структуры. Эти средства были переданы за посредничество в оформлении госконтрактов для выполнения строительно-ремонтных работ на объектах, находящихся в ведении Министерства образования и науки Республики. В результате было заключено 15 контрактов на сумму свыше 160 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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