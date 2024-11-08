Заместителя посла Канады в РФ вызвали в МИД

Заместителя главы канадской дипломатической миссии в Москве экстренно вызвали в МИД РФ. Ему вручили ноту из-за «лживых обвинений в якобы планируемых „российских диверсиях“ против стран НАТО.
«„8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых ‚российских диверсиях‘ против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции“, — пишет ТАСС со ссылкой на дипведомство.
Сообщается, что Россия предупредила канадскую сторону о том, что любые враждебные действия Оттавы неприменно получат ответ. Россия просит Оттаву не предпринимать «пагубные шаги», которые бы могли усугубить конфронтацию.
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