Заместителя посла Канады в РФ вызвали в МИД

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Канадскому дипломату вручена нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых диверсиях против стран НАТО.
Канадскому дипломату вручена нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых диверсиях против стран НАТО. Фото:

Заместителя главы канадской дипломатической миссии в Москве экстренно вызвали в МИД РФ. Ему вручили ноту из-за «лживых обвинений в якобы планируемых „российских диверсиях“ против стран НАТО.

«„8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых ‚российских диверсиях‘ против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции“, — пишет ТАСС со ссылкой на дипведомство. 

Сообщается, что Россия предупредила канадскую сторону о том, что любые враждебные действия Оттавы неприменно получат ответ. Россия просит Оттаву не предпринимать «пагубные шаги», которые бы могли усугубить конфронтацию. 

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Заместителя главы канадской дипломатической миссии в Москве экстренно вызвали в МИД РФ. Ему вручили ноту из-за «лживых обвинений в якобы планируемых „российских диверсиях“ против стран НАТО. «„8 ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых ‚российских диверсиях‘ против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции“, — пишет ТАСС со ссылкой на дипведомство.  Сообщается, что Россия предупредила канадскую сторону о том, что любые враждебные действия Оттавы неприменно получат ответ. Россия просит Оттаву не предпринимать «пагубные шаги», которые бы могли усугубить конфронтацию. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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