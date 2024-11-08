08 ноября 2024

Reuters: Пентагон официально снял запрет на ремонт оружия на Украине

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Пентагон снял запрет на подрядчиков для ускорения ремонтных работ
Пентагон снял запрет на подрядчиков для ускорения ремонтных работ Фото:

Пентагон официально отменил запрет на нахождение американских военных подрядчиков на Украине для проведения ремонтных работ поставляемого Штатами вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — сказано в сообщении агентства. Согласно заявлению Foreign Policy, решение может быть обусловлено необходимостью быстрее восстанавливать американские гаубицы M777.

Правительство Соединенных Штатов объявило ранее о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, общей стоимостью 425 миллионов долларов. В его состав входят боеприпасы для систем HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS и артиллерийских установок.

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Пентагон официально отменил запрет на нахождение американских военных подрядчиков на Украине для проведения ремонтных работ поставляемого Штатами вооружения. Об этом сообщает агентство Reuters. «Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого США вооружения», — сказано в сообщении агентства. Согласно заявлению Foreign Policy, решение может быть обусловлено необходимостью быстрее восстанавливать американские гаубицы M777. Правительство Соединенных Штатов объявило ранее о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, общей стоимостью 425 миллионов долларов. В его состав входят боеприпасы для систем HIMARS, зенитных ракетных комплексов NASAMS и артиллерийских установок.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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