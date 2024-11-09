«ЦСК Арену» в Москве эвакуировали во время концерта

Посетителям столичного комплекса «ЦСК Арена» вечером 9 ноября пришлось срочно эвакуироваться во время концерта. Об этом рассказали очевидцы с места события.
«Когда до завершения концерта оставалась около получаса всех попросили покинуть зал „по техническим причинам“. После объявления артисты ушли со сцены, а зрителей попросили покинуть территорию», — пояснили подписчики telegram-канала «Осторожно, Москва».
Редакция URA.RU направила в ГУ МЧС России по Москве запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
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