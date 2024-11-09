«ЦСК Арену» в Москве эвакуировали во время концерта

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Зрителей попросили освободить площадку еще до завершения шоу
Зрителей попросили освободить площадку еще до завершения шоу Фото:

Посетителям столичного комплекса «ЦСК Арена» вечером 9 ноября пришлось срочно эвакуироваться во время концерта. Об этом рассказали очевидцы с места события.

«Когда до завершения концерта оставалась около получаса всех попросили покинуть зал „по техническим причинам“. После объявления артисты ушли со сцены, а зрителей попросили покинуть территорию», — пояснили подписчики telegram-канала «Осторожно, Москва».

Редакция URA.RU направила в ГУ МЧС России по Москве запрос по теме публикации. Ответ ожидается.

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Посетителям столичного комплекса «ЦСК Арена» вечером 9 ноября пришлось срочно эвакуироваться во время концерта. Об этом рассказали очевидцы с места события. «Когда до завершения концерта оставалась около получаса всех попросили покинуть зал „по техническим причинам“. После объявления артисты ушли со сцены, а зрителей попросили покинуть территорию», — пояснили подписчики telegram-канала «Осторожно, Москва». Редакция URA.RU направила в ГУ МЧС России по Москве запрос по теме публикации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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