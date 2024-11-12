Стало известно во сколько РЖД оценили Рижский вокзал перед продажей

На предстоящем заседании совета директоров РЖД будет рассмотрено одобрение сделки по продаже Рижского вокзала в Москве. Оценочная стоимость вокзала составляет 1 миллиард рублей.
«РЖД вновь рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала на севере Москвы. Совет директоров компании обсудит это на заседании во вторник, 12 ноября. Холдинг оценил вокзал примерно в 1 млрд рублей», — передает РБК со ссылкой на источник, знакомый с повесткой собрания. Также информацию подтвердил собеседник, близкий к госкомпании.
Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК обратился за комментарием в аппарат вице-премьера Виталия Савельева, который возглавляет совет директоров холдинга.
Строительство вокзала на севере столицы было начато в 1897 году. Проект здания был разработан архитекторами Станиславом Бржозовским и Юлием Дидерихсом. Комплекс состоит из трех двухэтажных сегментов, которые соединены одноэтажными переходами. Все строения выполнены в неорусском стиле, характеризующемся арочными нишами на фасадах, украшенными витыми и гладкими полуколонками с бусинами, а также резными наличниками, кокошниками и гирьками на оконных и дверных проемах. В январе 2021 года Рижский вокзал был внесен в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
В настоящий момент Рижский вокзал обслуживает исключительно дальние пригородные направления. В рабочие дни здесь курсируют семь пар электричек, а в выходные — восемь. До весны 2021 года отсюда также отправлялись поезда в Псков и Великие Луки, а до 2020 года — в Ригу. С 1 марта по 31 августа 2023 года платформы Рижского вокзала были закрыты на момент строительства транспортно-пересадочного узла «Рижская», передает «Царьград».
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