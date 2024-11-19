Медведев предположил, что «старик Байден» решил красиво уйти из жизни

Использование ракет стран НАТО против России будет воспринято как акт агрессии со стороны блока. Об этом сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Согласно его заявлению, президент США Джо Байден принял «достойное решение уйти со сцены», разрешив нанесение ударов по территории РФ.
«Использование ракет альянса подобным образом можно квалифицировать как нападение стран блока на Россию. В этом случае возникает право нанести ответный удар оружием массового поражения по Киеву и основным объектам НАТО, где бы они ни находились. И это уже WWIII. Может, старик Байден и вправду решил красиво уйти из жизни, забрав с собой значительную часть человечества», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он также предположил, что действия могут быть частью более широкого плана, который может вести к глобальному конфликту.
Медведев добавил, что не имеет особого значения, кем и когда было принято решение о применении странами НАТО тактических баллистических и крылатых ракет большой дальности на территории России, учитывая, что попытки их использования уже имели место. Он считает, что текущее руководство США осознанно идет на эскалацию конфликта, последствия которой предстоит урегулировать уже администрации Трампа.
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден дал разрешение Украине использовать ракеты ATACMS для нанесения ударов по территории России. Это решение Вашингтона поднимает вопросы о возможной эскалации конфликта и рассматривается как последний шаг в поддержке Киева со стороны демократической администрации на фоне предстоящей передачи власти президенту-избраннику Дональду Трампу. В это же время, президент России Владимир Путин подписал указ о новой ядерной доктрине страны, которая получила название «Основы государственной политики в области ядерного сдерживания».
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