Нечаев доложил Путину, как увеличить доход казны РФ

Источниками увеличения доходов государственного бюджета могут стать увеличение таможенных пошлин и повышение стоимости трудового патента для мигрантов. Об этом рассказал руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
«Меня беспокоит, что бюджет с дефицитом. Хочется жить с запасом. <...> Источниками пополнения государственной казны могли бы стать повышенные пошлины по некоторым товарным категориям для западных стран и увеличение стоимости трудового патента для иностранных граждан на работу в России», — передает слова Нечаева telegram-канал Кремля.
Нечаев и Путин обсудили проект федерального бюджета на период 2025–2027 годов. На прошлой неделе состоялись встречи президента с руководителями двух других ключевых политических сил страны — партии «Единая Россия» и ЛДПР.
Ранее в ходе второго чтения Госдума РФ одобрила проект федерального бюджета на 2025 год, а также на последующий плановый период 2026—2027 годов. Средства будут распределены между ключевыми направлениями, включая поддержку участников специальной военной операции, расширение программы материнского капитала, финансирование региональных нужд, развитие инфраструктурных проектов и другие критически важные сектора.
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