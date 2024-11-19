Начальнице «Военторг-Центра» предъявлено обвинение в хищении миллиона рублей

19 ноября 2024 в 14:24 Размер текста - 17 +

Женщине вменяется хищение бюджетных средств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Временно исполняющей обязанности гендиректора АО «Военторг-Центр» Ольге Вирт предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России. «В 2023 году Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО „Военторг-Центр“ свыше миллиона рублей», — сообщает ведомство в Telegram. В ходе расследования дела женщина дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Расследование дела находится на контроле в ГВСУ СК России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющей обязанности гендиректора АО «Военторг-Центр» Ольге Вирт предъявлено обвинение по уголовному делу о хищении бюджетных средств. Об этом сообщает Главное военное следственное управление СК России. «В 2023 году Вирт путем выдачи и изъятия ежеквартальных премий похитила у работников АО „Военторг-Центр“ свыше миллиона рублей», — сообщает ведомство в Telegram. В ходе расследования дела женщина дала признательные показания и попросила заключить досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Расследование дела находится на контроле в ГВСУ СК России.