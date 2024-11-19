Глава Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде новую стратегию развития страны, названную «План устойчивости». Данный план включает в себя десять ключевых пунктов, которые охватывают все аспекты жизни государства, от обороны до культурного суверенитета.
«Это доктрина, которая должна провести Украину к миру», — написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. Он приводит основные пункты презентации: единство, фронт, оружие, деньги, энергетика, безопасность, община, человеческий капитал, культурный суверенитет, политика героев.
Ранее Зеленский сообщил о скором представлении нового национального «плана стойкости», состоящего из десяти основных элементов. Он подчеркнул, что план охватывает критически важные сферы, включая обеспечение национальной безопасности, достижение энергетической независимости и развитие производства вооружений. Политологи считают, что стратегия разработана таким образом, чтобы вызвать одобрение у Дональда Трампа, победителя на президентских выборах в США, и демонстрирует Западу стремление Украины сохранить свою милитаризованность и антироссийскую позицию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.