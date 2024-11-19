Экс-бойцы ЧВК смогут стать ветеранами СВО на основе свидетельств очевидцев

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Экс-бойцы ЧВК смогут стать ветеранами СВО
Экс-бойцы ЧВК смогут стать ветеранами СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бывшие бойцы частных военных компаний смогут получить статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева.

«Разработана форма заявления очевидца, подтверждающего факт нахождения сотрудника ЧВК на специальной военной операции. Эта форма уже согласована. На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий», — приводит ТАСС слова Цивилевой. 

Статус ветерана СВО позволяет получать ежемесячную выплату, повышенную пенсию. Также ветераны имеют право на налоговый вычет на доходы, облагаемые НДФЛ. Также есть льготы на содержание жилья, капремонт и прочее. 

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Бывшие бойцы частных военных компаний смогут получить статус ветерана СВО на основе свидетельств очевидцев. Об этом заявила статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева. «Разработана форма заявления очевидца, подтверждающего факт нахождения сотрудника ЧВК на специальной военной операции. Эта форма уже согласована. На основании таких свидетельств Минобороны будет принимать решения о выдаче удостоверений ветеранов боевых действий», — приводит ТАСС слова Цивилевой.  Статус ветерана СВО позволяет получать ежемесячную выплату, повышенную пенсию. Также ветераны имеют право на налоговый вычет на доходы, облагаемые НДФЛ. Также есть льготы на содержание жилья, капремонт и прочее. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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