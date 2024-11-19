Действующий президент США Джо Байден дал разрешение ВСУ на проведение ударов с использованием ракет дальнего действия ATACMS по Курской области. Представители Пентагона подтвердили эту информацию, однако воздержались от дальнейших комментариев. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.
В новом выпуске рассказали, что заставило Байдена дать Украине разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России и какие цели преследует США. Ранее американская администрация не давала согласие на такие действия, ограничивая возможность ударов территориями, находящимися в непосредственной близости к границам Украины, включая Крым.
Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.