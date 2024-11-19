Байден разрешил ВСУ использовать дальнобойное оружие: главные новости России и мира в подкасте URA.RU

Команда URA.RU выпустила новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В новом выпуске подкаста обсудили разрешение США бить по России
В новом выпуске подкаста обсудили разрешение США бить по России Фото:

Действующий президент США Джо Байден дал разрешение ВСУ на проведение ударов с использованием ракет дальнего действия ATACMS по Курской области. Представители Пентагона подтвердили эту информацию, однако воздержались от дальнейших комментариев. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости.

В новом выпуске рассказали, что заставило Байдена дать Украине разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России и какие цели преследует США. Ранее американская администрация не давала согласие на такие действия, ограничивая возможность ударов территориями, находящимися в непосредственной близости к границам Украины, включая Крым.

Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Действующий президент США Джо Байден дал разрешение ВСУ на проведение ударов с использованием ракет дальнего действия ATACMS по Курской области. Представители Пентагона подтвердили эту информацию, однако воздержались от дальнейших комментариев. Команда URA.RU представляет новый эпизод новостного дайджеста «По фактам», в котором собраны самые важные новости. В новом выпуске рассказали, что заставило Байдена дать Украине разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России и какие цели преследует США. Ранее американская администрация не давала согласие на такие действия, ограничивая возможность ударов территориями, находящимися в непосредственной близости к границам Украины, включая Крым. Следите за выпусками нашего дайджеста в VK Видео. Так вы будете в курсе всех актуальных новостей страны и мира!
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...