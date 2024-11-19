Глава МИД Ирана призвал готовиться к большой войне

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовиться к войне и показать свою силу и готовность к конфликту. Об этом он заявил на встрече с КСИР, которые являются элитной частью иранской армии.
«Подготовка к войне предотвращает ее. Если вы хотите предупредить ее начало, вы должны показать свою силу и заявить о готовности к войне и обороне», — передали слова Аббаса Арагчи в его пресс-службе. Он подчеркнул, что если страна проявит слабость, то война ей будет навязана.
Он охарактеризовал атаку Израиля на Иран 26 октября как очередную агрессию. По словам Арагчи, новая израильская атака заслуживает ответа, и Иран ответит так, как посчитает нужным.
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