Глава МИД Ирана призвал готовиться к большой войне

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что если страна проявит слабость, то война ей будет навязана
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что если страна проявит слабость, то война ей будет навязана Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовиться к войне и показать свою силу и готовность к конфликту. Об этом он заявил на встрече с КСИР, которые являются элитной частью иранской армии.

«Подготовка к войне предотвращает ее. Если вы хотите предупредить ее начало, вы должны показать свою силу и заявить о готовности к войне и обороне», — передали слова Аббаса Арагчи в его пресс-службе. Он подчеркнул, что если страна проявит слабость, то война ей будет навязана.

Он охарактеризовал атаку Израиля на Иран 26 октября как очередную агрессию. По словам Арагчи, новая израильская атака заслуживает ответа, и Иран ответит так, как посчитает нужным. 

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Глава МИД Ирана Аббас Арагчи призвал Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовиться к войне и показать свою силу и готовность к конфликту. Об этом он заявил на встрече с КСИР, которые являются элитной частью иранской армии. «Подготовка к войне предотвращает ее. Если вы хотите предупредить ее начало, вы должны показать свою силу и заявить о готовности к войне и обороне», — передали слова Аббаса Арагчи в его пресс-службе. Он подчеркнул, что если страна проявит слабость, то война ей будет навязана. Он охарактеризовал атаку Израиля на Иран 26 октября как очередную агрессию. По словам Арагчи, новая израильская атака заслуживает ответа, и Иран ответит так, как посчитает нужным. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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