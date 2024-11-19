Зеленский согласился провести выборы президента на Украине, но с условием

Украина организует выборы президента после установления справедливого мира в стране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский
«Украина срочно нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет справедливые выборы», — заявил украинский лидер. Видео его обращения публикует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале.
Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский поднимал вопрос о возможности организации выборов, указывая на необходимость внесения изменений в законодательство и получения международной поддержки.
*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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