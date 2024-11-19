Зеленский согласился провести выборы президента на Украине, но с условием

Зеленский: Украина проведет выборы после достижения справедливого мира
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Зеленский выразил потребность Украины в справедливом мире
Зеленский выразил потребность Украины в справедливом мире Фото:

Украина организует выборы президента после установления справедливого мира в стране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

«Украина срочно нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет справедливые выборы», — заявил украинский лидер. Видео его обращения публикует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале.

Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский поднимал вопрос о возможности организации выборов, указывая на необходимость внесения изменений в законодательство и получения международной поддержки.

*Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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Украина организует выборы президента после установления справедливого мира в стране. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский «Украина срочно нуждается в справедливом мире, а потом Украина проведет справедливые выборы», — заявил украинский лидер. Видео его обращения публикует депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) в своем telegram-канале. Планируемые на 31 марта 2024 года президентские выборы на Украине были отменены в связи с действующим военным положением и объявленной всеобщей мобилизацией. Зеленский поднимал вопрос о возможности организации выборов, указывая на необходимость внесения изменений в законодательство и получения международной поддержки. *Алексей Гончаренко внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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