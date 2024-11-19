В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ

19 ноября 2024 в 14:35 Размер текста - 17 +

В поселке нашли бомбу времен Великой Отечественной Фото: Денис Моргунов © URA.RU В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Причина — обнаруженная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков. Решение о введении режима ЧС было принято на оперативном совещании, проведенном по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отметил Бабенков. «Решено ввести режим ЧС на территории поселка Ильич… Эвакуировать жителей поселка», — написал Бабенков в telegram-канале . Бомбу нашли во время земляных работ. Всего предстоит эвакуировать 1,8 тысячи человек. С этой целью будет организован подворовой обход жителей. Территорию поселка возьмут в оцепление. Жителей также предупредили о необходимости заклеить оконные стекла скотчем-либо накрыть покрывалом. Эта мера нужна на случай разлета осколков, которые могут возникнуть при уничтожении бомбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Причина — обнаруженная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков. Решение о введении режима ЧС было принято на оперативном совещании, проведенном по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отметил Бабенков. «Решено ввести режим ЧС на территории поселка Ильич… Эвакуировать жителей поселка», — написал Бабенков в telegram-канале. Бомбу нашли во время земляных работ. Всего предстоит эвакуировать 1,8 тысячи человек. С этой целью будет организован подворовой обход жителей. Территорию поселка возьмут в оцепление. Жителей также предупредили о необходимости заклеить оконные стекла скотчем-либо накрыть покрывалом. Эта мера нужна на случай разлета осколков, которые могут возникнуть при уничтожении бомбы.