В поселке на Кубани ввели режим ЧС из-за бомбы времен ВОВ

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Учения резервистов. Тюмень , взрывные работы, бомба, взрыв, подрыв
В поселке нашли бомбу времен Великой Отечественной Фото:

В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Причина — обнаруженная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков.

Решение о введении режима ЧС было принято на оперативном совещании, проведенном по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отметил Бабенков. «Решено ввести режим ЧС на территории поселка Ильич… Эвакуировать жителей поселка», — написал Бабенков в telegram-канале. Бомбу нашли во время земляных работ.

Всего предстоит эвакуировать 1,8 тысячи человек. С этой целью будет организован подворовой обход жителей. Территорию поселка возьмут в оцепление. Жителей также предупредили о необходимости заклеить оконные стекла скотчем-либо накрыть покрывалом. Эта мера нужна на случай разлета осколков, которые могут возникнуть при уничтожении бомбы.

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В поселке Ильич Темрюкского района Краснодарского края ввели режим ЧС. Причина — обнаруженная бомба времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава района Федор Бабенков. Решение о введении режима ЧС было принято на оперативном совещании, проведенном по поручению губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, отметил Бабенков. «Решено ввести режим ЧС на территории поселка Ильич… Эвакуировать жителей поселка», — написал Бабенков в telegram-канале. Бомбу нашли во время земляных работ. Всего предстоит эвакуировать 1,8 тысячи человек. С этой целью будет организован подворовой обход жителей. Территорию поселка возьмут в оцепление. Жителей также предупредили о необходимости заклеить оконные стекла скотчем-либо накрыть покрывалом. Эта мера нужна на случай разлета осколков, которые могут возникнуть при уничтожении бомбы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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