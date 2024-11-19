Слух о принуждении жителей новых регионов получать паспорт РФ не подтвердился

В проукраинских telegram-каналах распространилась информация о том, что власти России якобы навязывают жителям новых регионов получение паспорта РФ. Однако, как стало известно корреспонденту URA.RU в рамках проекта агентства и «Лапша Медиа» по опровержению фейков, это недостоверные данные.
На самом деле МВД России продлило действие украинского паспорта для граждан Украины, переселившихся в Россию, до 31 декабря. А по отношению к жителям новых регионов действует бессрочный запрет на депортацию. «В отношении зарегистрированных по месту жительства в ДНР, ЛНР, Запорожской области или Херсонской области до 27 августа 2022 года граждан Украины и лиц, состоявших в гражданстве Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики, продолжает действовать бессрочный запрет на применение к ним мер по удалению за пределы Российской Федерации», — говорится на сайте министерства. Паспорт РФ является основным документом в России, поэтому логично, что люди устраиваются на работу и получают социальные услуги с его помощью.
Ранее URA.RU опровергало информацию о том, что силовики в новых регионах России якобы силой меняют паспорта маломобильных граждан на российские. Это будто бы было нужно, чтобы повысить явку на выборах президента РФ.
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