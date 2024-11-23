Подделка документов для нелегальных мигрантов теперь будет стоить десятки миллионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий штрафы до 60 миллионов рублей за подделку документов в целях организации незаконной миграции. Авторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, глава комиссии ГД по миграционной политике Ирина Яровая, лидеры всех парламентских фракций и депутаты ГД.
«Действия, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, осуществляемые в целях организации незаконной миграции ... влекут наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пяти миллионов до десяти миллионов рублей с конфискацией...» — указано в законе, опубликованном на сайте правовых актов. При повторном нарушении на правонарушителя будет наложен штраф от 10 до 60 миллионов рублей.
По новому законодательству ужесточаются санкции для организаций, занимающихся подделкой документов, которые подтверждают права лица или освобождают его от определенных обязанностей, если это делается с целью организации нелегальной миграции. Это включает нарушения правил въезда на территорию России, миграционного учета, правил передвижения, выбора места пребывания или жительства, транзитного проезда через РФ, а также нелегальной трудовой деятельности в стране. Закон также предусматривает ответственность за использование, передачу или распространение таких поддельных документов.
Усиливается наказание за фальсификацию документов, подтверждающих личность, наличие у человека определенных прав или освобождение от обязанностей, а также за подделку печатей, штампов и бланков, их использование, передачу или продажу. В случае совершения этого правонарушения предусмотрен штраф в размере от 40 до 80 тысяч рублей с конфискацией. При повторном нарушении размер штрафа составит от 100 до 200 тысяч рублей.
В дополнение к этому вводится ответственность для госучреждений, входящих в перечень, утвержденный правительством, за нарушение установленных требований к организации экзамена по русскому языку как иностранному. Это включает в себя как несвоевременное предоставление, так и непредставление необходимых сведений, или нарушение порядка их внесения в федеральную информационную систему.
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