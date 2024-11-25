Белый дом подтвердил наличие разрешения у Украины использовать ATACMS по Курской области

У Украины есть официальное разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в Курской области», — заявил Кирби журналистам.
ВСУ ударили по Курской области 25 ноября. В Минобороны РФ отчитались, что для атаки было использовано восемь баллистических ракет иностранного производства. В ответ на эскалацию президент России Владимир Путин принял решение испытать российское новейшее оружие «Орешник». Ракетный комплекс нанес шесть ударов по военному объекту в Днепропетровске. В результате работы российского оружия цель была уничтожена, рассказали URA.RU ранее эксперты.
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