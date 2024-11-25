25 ноября 2024

Белый дом подтвердил наличие разрешения у Украины использовать ATACMS по Курской области

Кирби: Украина имеет право использовать ATACMS для ударов по Курской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Украина может использовать ATACMS по Курской области, считает Джон Кирби Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

У Украины есть официальное разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в Курской области», — заявил Кирби журналистам.

ВСУ ударили по Курской области 25 ноября. В Минобороны РФ отчитались, что для атаки было использовано восемь баллистических ракет иностранного производства. В ответ на эскалацию президент России Владимир Путин принял решение испытать российское новейшее оружие «Орешник». Ракетный комплекс нанес шесть ударов по военному объекту в Днепропетровске. В результате работы российского оружия цель была уничтожена, рассказали URA.RU ранее эксперты.

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У Украины есть официальное разрешение бить дальнобойными ракетами ATACMS по Курской области. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. «Прямо сейчас у них есть возможность использовать ATACMS для самообороны, в случае неотложной необходимости. И прямо сейчас, вы знаете, понятно, это то, что происходит в Курской области», — заявил Кирби журналистам. ВСУ ударили по Курской области 25 ноября. В Минобороны РФ отчитались, что для атаки было использовано восемь баллистических ракет иностранного производства. В ответ на эскалацию президент России Владимир Путин принял решение испытать российское новейшее оружие «Орешник». Ракетный комплекс нанес шесть ударов по военному объекту в Днепропетровске. В результате работы российского оружия цель была уничтожена, рассказали URA.RU ранее эксперты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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