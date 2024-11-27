УП: у Украины за двое суток рухнул «план А» из-за Трампа

Офис президента Украины Владимира Зеленского рассчитывал на победу Камалы Харрис на выборах президента США. У Киева был «план А», который включал поддержку со стороны Вашингтона. Но победа Дональда Трампа разрушила планы, сообщает «Украинская правда».
«„План А“ включал план поддержки Украины со стороны США. Однако уже через какие-то двое суток стало очевидно, что „план А“ не сработал и необходимо быстро искать „план Б“», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на источник в офисе Зеленского.
Издание описывает, что во время выборов в администрации Зеленского царила напряженная атмосфера. Например, глава офиса Андрей Ермак успокаивал коллег, что «Камала выиграет и катастрофы не будет»
Трамп победил на выборах в США 5 ноября. Он крайне скептически относится к поддержке украинского правительства. Его представители отмечали — к конкретным шагам по урегулированию конфликта президент приступит после инаугурации 20 января.
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