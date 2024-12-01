Песков уличил Меркель во лжи о Путине

Песков опроверг слова Меркель об опоздании Путина на саммит G8 из-за пива
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что на саммитах часто сдвигаются встречи из-за постоянного общения лидеров
Песков отметил, что на саммитах часто сдвигаются встречи из-за постоянного общения лидеров Фото:

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об опоздании российского лидера Владимира Путина на встречу в рамках саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году в Хайлигендамме из-за того, что тот пил пиво. Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину. 

«Дело в том, что на полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом. <...> И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо», — рассказала Песков журналисту. Он подчеркнул, что такие смещения встреч не являются демонстрацией силы.

В своих мемуарах Меркель припомнила случай в Германии, когда Путин опоздал на одну из встреч на саммите G8 в 2007 году из-за того, что ему в это время презентовали немецкое пиво. Она отметила, что этот напиток полюбился российскому лидеру еще со времен службы офицером КГБ в Дрездене. 

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об опоздании российского лидера Владимира Путина на встречу в рамках саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году в Хайлигендамме из-за того, что тот пил пиво. Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.  «Дело в том, что на полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом. <...> И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо», — рассказала Песков журналисту. Он подчеркнул, что такие смещения встреч не являются демонстрацией силы. В своих мемуарах Меркель припомнила случай в Германии, когда Путин опоздал на одну из встреч на саммите G8 в 2007 году из-за того, что ему в это время презентовали немецкое пиво. Она отметила, что этот напиток полюбился российскому лидеру еще со времен службы офицером КГБ в Дрездене. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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