Песков уличил Меркель во лжи о Путине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель об опоздании российского лидера Владимира Путина на встречу в рамках саммита «Большой восьмерки» (G8) в 2007 году в Хайлигендамме из-за того, что тот пил пиво. Об этом он рассказал журналисту телеканала «Россия-1» Павлу Зарубину.
«Дело в том, что на полях саммита всегда происходит общение. Лидеры общаются друг с другом. <...> И да, бывают случаи, когда какие-то контакты сдвигают другие контакты вправо», — рассказала Песков журналисту. Он подчеркнул, что такие смещения встреч не являются демонстрацией силы.
В своих мемуарах Меркель припомнила случай в Германии, когда Путин опоздал на одну из встреч на саммите G8 в 2007 году из-за того, что ему в это время презентовали немецкое пиво. Она отметила, что этот напиток полюбился российскому лидеру еще со времен службы офицером КГБ в Дрездене.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.