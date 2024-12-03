В Госдуме отказались принимать «договорняк» стран НАТО по завершению СВО

Депутат Ивлев: Россия отвергнет «договорняк» НАТО по мирным условиям на Украине
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России нужна безопасность, а не соглашения НАТО, заявил Ивлев
России нужна безопасность, а не соглашения НАТО, заявил Ивлев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Госдуме отклонили возможность соглашения стран НАТО для завершения конфликта на Украине. Депутат Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет никакого «договорняка» со стороны альянса.

«Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Владимиром Путиным целей СВО, их никто не отменял», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он отметил, что высказывания отставных европейских политиков, включая экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, о возможных путях разрешения конфликта только подчеркивают участие альянса в этих событиях.

Йенс Столтенберг 2 декабря заявил, что Украина может временно уступить освобожденные Россией территории для достижения мира, хотя это маловероятно в ближайшее время. Он отметил важность прекращения огня и безопасности Киева, предложив членство в НАТО как одну из возможных гарантий. Украинский лидер Владимир Зеленский также выразил готовность рассмотреть отказ от территорий при условии вступления в НАТО. 

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В Госдуме отклонили возможность соглашения стран НАТО для завершения конфликта на Украине. Депутат Леонид Ивлев заявил, что Россия не примет никакого «договорняка» со стороны альянса. «Нам нужен не натовский договорняк с двойными и тройными стандартами, а безопасность нашей Родины, достижение обозначенных президентом Владимиром Путиным целей СВО, их никто не отменял», — передает слова Ивлева РИА Новости. Он отметил, что высказывания отставных европейских политиков, включая экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, о возможных путях разрешения конфликта только подчеркивают участие альянса в этих событиях. Йенс Столтенберг 2 декабря заявил, что Украина может временно уступить освобожденные Россией территории для достижения мира, хотя это маловероятно в ближайшее время. Он отметил важность прекращения огня и безопасности Киева, предложив членство в НАТО как одну из возможных гарантий. Украинский лидер Владимир Зеленский также выразил готовность рассмотреть отказ от территорий при условии вступления в НАТО. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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