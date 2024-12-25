Минздрав: 12 человек госпитализированы с места крушения самолета в Казахстане

В больницу доставлены 12 пассажиров упавшего самолета
С места крушения самолета в казахстанском Актау госпитализированы 12 человек, в том числе ребенок. Об этом сообщили в Минздраве Мангистауской области.
«В Мангистаускую областную больницу в Актау доставлены 12 человек с различными повреждениями», — сообщили в Минздраве. Один из пострадавших ребенок.
Днем 25 декабря самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился. На борту, по разным данным, находилась от 67 до 100 человек.
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