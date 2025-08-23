Пожар в частном доме в Подмосковье унес жизни двух маленьких детей

Два ребенка погибли в пожаре в Подмосковье
Два ребенка погибли в пожаре в Подмосковье

Два ребенка в возрасте двух и четырех лет погибли при возгорании в частном доме, расположенном в подмосковном Клине. Сообщается, что причиной трагедии могла стать аварийная работа электросети.

На месте работают оперативные службы, включая сотрудников Следственного комитета и прокуратуры, для установления всех обстоятельств инцидента. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело, подробности которого не разглашаются.

