Натан заявил, что в любом случае изменил бы своей жене

Рэпер с таджикистанскими корнями Натан (Миров) заявил, что изменил бы своей жене в любом случае, так как уже ушел в отрыв. Об этом артист рассказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.
«Да я бы ушел в отрыв, пацаны. Все, я ушел, я туда пошел отрываться. Я поехал только после того, как ты наделал все эти ошибки. Ну а что я буду врать сейчас? Не, вы знаете, я бы сейчас все исправил. Да не, откуда я знаю? Я поехал туда в разбитом состоянии. Я сейчас буду для красивого словца говорить. О, вы знаете, да, я бы изменил, наверное, все и вряд ли бы допустил этих ошибок. Да нет, откуда я знаю? Я в депресняке был», — объяснил певец.
По его словам, если бы этого не случилось на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях», то происходило бы где-нибудь в Москве. Он добавил, что пошел бы в запой с друзьями.
Ранее URA.RU писало об конфликте модели Аланы Мамаевой с Натаном на съемках «Звезд в джунглях». Мамаева обвинила рэпера в тайном романе с блогершой Лерчик. Сам Миров стал финалистом программы. Подробнее о развязке на острове — в материале агентства.
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