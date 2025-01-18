18 января 2025

Натан заявил, что в любом случае изменил бы своей жене

© Служба новостей «URA.RU»
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Рэпер поделился, что у него было плохое душевное состояние
Рэпер поделился, что у него было плохое душевное состояние Фото:

Рэпер с таджикистанскими корнями Натан (Миров) заявил, что изменил бы своей жене в любом случае, так как уже ушел в отрыв. Об этом артист рассказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ.

«Да я бы ушел в отрыв, пацаны. Все, я ушел, я туда пошел отрываться. Я поехал только после того, как ты наделал все эти ошибки. Ну а что я буду врать сейчас? Не, вы знаете, я бы сейчас все исправил. Да не, откуда я знаю? Я поехал туда в разбитом состоянии. Я сейчас буду для красивого словца говорить. О, вы знаете, да, я бы изменил, наверное, все и вряд ли бы допустил этих ошибок. Да нет, откуда я знаю? Я в депресняке был», — объяснил певец.

По его словам, если бы этого не случилось на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях», то происходило бы где-нибудь в Москве. Он добавил, что пошел бы в запой с друзьями.

Ранее URA.RU писало об конфликте модели Аланы Мамаевой с Натаном на съемках «Звезд в джунглях». Мамаева обвинила рэпера в тайном романе с блогершой Лерчик. Сам Миров стал финалистом программы. Подробнее о развязке на острове — в материале агентства.

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Рэпер с таджикистанскими корнями Натан (Миров) заявил, что изменил бы своей жене в любом случае, так как уже ушел в отрыв. Об этом артист рассказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ. «Да я бы ушел в отрыв, пацаны. Все, я ушел, я туда пошел отрываться. Я поехал только после того, как ты наделал все эти ошибки. Ну а что я буду врать сейчас? Не, вы знаете, я бы сейчас все исправил. Да не, откуда я знаю? Я поехал туда в разбитом состоянии. Я сейчас буду для красивого словца говорить. О, вы знаете, да, я бы изменил, наверное, все и вряд ли бы допустил этих ошибок. Да нет, откуда я знаю? Я в депресняке был», — объяснил певец. По его словам, если бы этого не случилось на съемках реалити-шоу «Звезды в джунглях», то происходило бы где-нибудь в Москве. Он добавил, что пошел бы в запой с друзьями. Ранее URA.RU писало об конфликте модели Аланы Мамаевой с Натаном на съемках «Звезд в джунглях». Мамаева обвинила рэпера в тайном романе с блогершой Лерчик. Сам Миров стал финалистом программы. Подробнее о развязке на острове — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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