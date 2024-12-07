«Что вы творите»: женатого Натана упрекнули в интрижке с Лерчек

Алана Мамаева обвинила Натана в тайном романе с блогершей Лерчек
© Служба новостей «URA.RU»
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Мамаева назвала Натана непорядочным человеком
Мамаева назвала Натана непорядочным человеком Фото:

В новом выпуске реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ произошел острый конфликт между участниками. Модель Алана Мамаева обвинила женатого певца Натана (Алишера Мирзохонова) и блогера Лерчек (Валерию Чекалину) в тайном романе.

«Человек, который говорит про порядочность, в первую очередь должен быть порядочен сам. То, что вы творите с Лерчеком на проекте, все это время, перед камерами...», — заявила Мамаева. Ее слова приводит журнал Starhit. В ответ на обвинения Натан вспылил и заявил о своей честности как в игре, так и перед супругой. В ходе конфликта Лерчек предпочла не вступать в перепалку, оставаясь в стороне и готовя обед для ребят.

Во время съемок реалити-шоу между рэпером и блогершей возникла искра. Натан не скрывал своей симпатии к многодетной маме, флиртуя с ней на камеру. В финале шоу он даже заявил, что готов уступить победу Лерчек. Многие подписчики выразили недоумение из-за поведения певца, напоминая ему, что он женат, и взывая к его совести. Сам певец признался, что во время съемок реалити-шоу почувствовал симпатию к Лерчек. Тем не менее он заявил, что не планирует уходить от жены и сделает все возможное, чтобы сохранить свою семью.

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В новом выпуске реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ произошел острый конфликт между участниками. Модель Алана Мамаева обвинила женатого певца Натана (Алишера Мирзохонова) и блогера Лерчек (Валерию Чекалину) в тайном романе. «Человек, который говорит про порядочность, в первую очередь должен быть порядочен сам. То, что вы творите с Лерчеком на проекте, все это время, перед камерами...», — заявила Мамаева. Ее слова приводит журнал Starhit. В ответ на обвинения Натан вспылил и заявил о своей честности как в игре, так и перед супругой. В ходе конфликта Лерчек предпочла не вступать в перепалку, оставаясь в стороне и готовя обед для ребят. Во время съемок реалити-шоу между рэпером и блогершей возникла искра. Натан не скрывал своей симпатии к многодетной маме, флиртуя с ней на камеру. В финале шоу он даже заявил, что готов уступить победу Лерчек. Многие подписчики выразили недоумение из-за поведения певца, напоминая ему, что он женат, и взывая к его совести. Сам певец признался, что во время съемок реалити-шоу почувствовал симпатию к Лерчек. Тем не менее он заявил, что не планирует уходить от жены и сделает все возможное, чтобы сохранить свою семью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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