«Что вы творите»: женатого Натана упрекнули в интрижке с Лерчек

В новом выпуске реалити-шоу «Звезды в джунглях» на канале ТНТ произошел острый конфликт между участниками. Модель Алана Мамаева обвинила женатого певца Натана (Алишера Мирзохонова) и блогера Лерчек (Валерию Чекалину) в тайном романе.
«Человек, который говорит про порядочность, в первую очередь должен быть порядочен сам. То, что вы творите с Лерчеком на проекте, все это время, перед камерами...», — заявила Мамаева. Ее слова приводит журнал Starhit. В ответ на обвинения Натан вспылил и заявил о своей честности как в игре, так и перед супругой. В ходе конфликта Лерчек предпочла не вступать в перепалку, оставаясь в стороне и готовя обед для ребят.
Во время съемок реалити-шоу между рэпером и блогершей возникла искра. Натан не скрывал своей симпатии к многодетной маме, флиртуя с ней на камеру. В финале шоу он даже заявил, что готов уступить победу Лерчек. Многие подписчики выразили недоумение из-за поведения певца, напоминая ему, что он женат, и взывая к его совести. Сам певец признался, что во время съемок реалити-шоу почувствовал симпатию к Лерчек. Тем не менее он заявил, что не планирует уходить от жены и сделает все возможное, чтобы сохранить свою семью.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.