В Ялте в Крыму произошел пожар, который охватил три жилых здания. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Ялте загорелись один одноэтажный и два трехэтажных жилых дома», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что огонь распространился на площадь 250 квадратных метров, дым видно из разных частей города.
Информации о пострадавших пока нет. Сотрудники МЧС России находятся на месте происшествия и активно занимаются тушением пожара, задействовав 32 специалиста и семь единиц спецтехники. Администрация города организовала доставку воды. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на близлежащие здания, заключили в МЧС.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.