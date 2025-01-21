В Крыму загорелись три частных дома. Видео

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На месте пожара работали 32 сотрудника МЧС
На месте пожара работали 32 сотрудника МЧС Фото:

В Ялте в Крыму произошел пожар, который охватил три жилых здания. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Ялте загорелись один одноэтажный и два трехэтажных жилых дома», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что огонь распространился на площадь 250 квадратных метров, дым видно из разных частей города.

Информации о пострадавших пока нет. Сотрудники МЧС России находятся на месте происшествия и активно занимаются тушением пожара, задействовав 32 специалиста и семь единиц спецтехники. Администрация города организовала доставку воды. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на близлежащие здания, заключили в МЧС.

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В Ялте в Крыму произошел пожар, который охватил три жилых здания. Об этом рассказали в МЧС России. «В Ялте загорелись один одноэтажный и два трехэтажных жилых дома», — говорится в официальном telegram-канале МЧС. Там добавили, что огонь распространился на площадь 250 квадратных метров, дым видно из разных частей города. Информации о пострадавших пока нет. Сотрудники МЧС России находятся на месте происшествия и активно занимаются тушением пожара, задействовав 32 специалиста и семь единиц спецтехники. Администрация города организовала доставку воды. Удалось предотвратить дальнейшее распространение огня на близлежащие здания, заключили в МЧС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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