Сотрудников СИЗО, осужденных за пытки кипятильником, освободили от наказания

Сотрудники СИЗО №1 в Иркутске, которые были осуждены за пытки заключенного кипятильником, вышли на свободу. Об этом рассказала член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева.
«Сразу после вынесения вердикта апелляционной инстанции всех пятерых отпустили из мест лишения свободы. На сегодняшний день они находятся дома», — передает MK.RU слова Меркачевой. Уточняется, что сначала сотрудников ФСИН приговорили к срокам от четырех до пяти лет. Затем защита обжаловала приговор.
Ранее сотрудников ФСИН обвинили в жестоких пытках кипятильником заключенного, который стал инвалидом после издевательств. Мужчина отбывал наказание за кражу лошади.
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