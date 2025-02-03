Минобороны готовится упростить получение выплат бойцам, раненным на СВО

Министерство обороны России разработало проект приказа, который упростит процедуру получения выплат военнослужащим и гражданским персоналом, раненным в ходе специальной военной операции. Согласно документу, выплаты будут производиться независимо от территории, где были получены увечья.
«Проектом приказа предусматривается осуществление единовременных выплат военнослужащим, лицам гражданского персонала и членам их семей независимо от территории на которой наступили случаи увечий и гибели», — сообщается в документе. В тексте не содержится положений, касающихся ведения предпринимательской и других видов экономической деятельности, проверка соблюдения которых производится в рамках государственного надзора.
Проект приказа предусматривает реализацию мероприятий, которые не окажут влияния на достижение целей государственных программ Российской Федерации. Также для их реализации не будет требоваться дополнительных средств из федерального бюджета. Финансирование запланированных расходов будет осуществлено за счет средств, выделенных МО РФ для этих целей.
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