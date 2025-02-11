Как помочь ребенку при травле в школе: отвечает психолог

В Госдуме готовится законопроект о комплексной профилактике буллинга в учебных заведениях. Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал Артем Метелев, председатель комитета Госдумы по молодежной политике. И это неслучайно: по данным исследований, каждый второй российский ученик хотя бы раз становился жертвой травли. Психолог Алексей Шипилов объяснил URA.RU, почему дети проявляют жестокость и как родителям вовремя распознать тревожные сигналы.
Что такое буллинг и почему он возникает
Алексей Шипилов подчеркивает: буллинг — это не просто конфликт или ссора между учениками. «Это системная проблема всего школьного коллектива. Если в классе царит атмосфера агрессии, нетерпимости и равнодушия со стороны учителей — жертвой травли рискует стать любой. Даже самый успешный и социально адаптированный ребенок», — предупреждает эксперт.
По его словам, в роли «абьюзеров» чаще оказываются дети, которые сами переживают непростые времена. Например, которые наблюдают или испытывают насилие в семье — привыкают решать конфликты силой, не умеют договариваться. Или те, кто страдает от гиперконтроля или попустительства родителей — не чувствуют личных границ — ни своих, ни чужих.
Также буллить может начать ребенок, который испытывает дефицит внимания и общения. Таким образом он привлекает внимание деструктивными методами. Либо дети с заниженной самооценкой и неуверенные в себе. Они стремятся самоутвердиться за счет более слабых.
Как распознать, что ребенка травят в школе
Переживая буллинг, дети редко рассказывают об этом напрямую. Одни стыдятся, другие боятся еще большей агрессии. Поэтому родителям важно самим замечать тревожные знаки:
- Частые травмы, порванная одежда. Отговорки про "случайно упал" при регулярных повторениях должны насторожить.
- Снижение интереса к учебе, падение оценок. В состоянии стресса трудно концентрироваться на занятиях.
- Отказ посещать школу, прогулы уроков. Ребенок всеми силами избегает встречи с обидчиками.
- Головные боли, боли в животе, потеря аппетита, проблемы со сном. Так психика реагирует на постоянное напряжение.
- Необщительность, уход в себя, сокращение контактов. Типичные признаки депрессивного состояния.
- Приступы агрессии, вспыльчивость. Невозможность дать отпор в школе порой выливается в протест дома.
Как помочь ребенку при буллинге: поддержка и безопасность
Алексей Шипилов рекомендует для начала дать ребенку понять: что бы ни случилось, вы на его стороне. «Самое страшное для жертвы насилия — остаться один на один с проблемой. Ваша безусловная поддержка, готовность защищать и принимать его любым — уже 50% успеха», — уверяет психолог.
Следующий шаг — обеспечить ребенку безопасность и оградить от агрессии. Для этого эксперт советует переговорить с классным руководителем, школьным психологом. Узнать их версию событий, попросить пристальнее следить за ситуацией. Также письменно обратиться к директору школы и завучу по воспитательной работе. Настаивать на проверке фактов травли и принятии мер.
При бездействии школы жаловаться в вышестоящие органы: департамент образования, комиссию по делам несовершеннолетних, прокуратуру. Можно подключить к решению проблемы других родителей. Инициировать родительское собрание, сообща противостоять буллингу.
Последствия буллинга: как восстановиться после психологической травмы
Даже если удастся пресечь буллинг на корню, психологические травмы у ребенка никуда не денутся. Поэтому так важно уделить внимание реабилитации и восстановлению, считает эксперт.
Психолог советует почаще говорить ребенку о его сильных сторонах, талантах, достижениях. Хвалите за любой, даже минимальный прогресс. Также полезно записать его в секции и кружки, где он сможет проявить себя, завести новых друзей, почувствовать уверенность в своих силах.
Важно не запрещать отрицательные эмоции. Создать дома атмосферу, где можно безбоязненно говорить о своих страхах, печалях, переживаниях. Полезно научить ребенка техникам релаксации, снятия стресса. Это могут быть дыхательные практики, рисование, прослушивание музыки.
Если же ребенок замыкается, уходит в депрессию — Шипилов рекомендует незамедлительно обратиться к детскому психологу. «Не у всех родителей есть ресурс справиться с последствиями травли в одиночку. И это нормально. Профессиональная помощь поможет вашему ребенку быстрее восстановиться и снова поверить в себя», — заверяет эксперт.
Нужно ли менять школу при буллинге
Психолог признает: иногда единственный выход оградить ребенка от травли — это перевести его в другое учебное заведение. «В этом вопросе не все однозначно и ясно. Нужно взвешивать все индивидуально, опираясь на тяжесть ситуации, состояние ребенка и тому подобное», — поясняет Шипилов.
Так, по его мнению, смена школы может быть оправданна, если:
- Здоровью и безопасности ребенка угрожает реальная опасность. Травля перешла все границы, а педагоги не реагируют или покрывают агрессоров.
- У ребенка развиваются серьезные психосоматические заболевания, усугубляются хронические болезни. Посещение школы становится для него пыткой.
- Ребенок сам настаивает на переходе в другую школу. Это осознанное решение, а не попытка сбежать от проблемы.
Однако в некоторых случаях резкий разрыв контактов и привычного окружения может стать для ребенка дополнительным стрессогенным фактором, предупреждает эксперт: «Новая школа — это новые вызовы и необходимость заново выстраивать отношения. Если у ребенка так и не сформировались навыки психологической защиты, если он не проработал свои травмы — есть риск повторения ситуации», — рассуждает Шипилов.
Как предотвратить травлю и изменить атмосферу в школе
Как известно, любую болезнь легче предупредить, чем лечить. И буллинг здесь не исключение. По мнению Алексея Шипилова, ответственность за профилактику травли лежит на плечах и семьи, и школы.
Эксперт призывает родителей в первую очередь рефлексировать собственные установки и модели поведения:
«Если вы сами делите мир на „хороших“ и „плохих“, решаете вопросы кулаками, унижаете и обесцениваете других — не удивляйтесь, когда этим же начнет заниматься ваш ребенок. Агрессия порождает агрессию».
Психолог рекомендует с ранних лет культивировать в семье принципы уважения к личности, принятия индивидуальных различий, ценности договоренностей и компромиссов. «Учите детей, что „сильный“ — не значит жестокий. Что можно быть лидером, при этом не ущемляя других. Что конфликты лучше улаживать словами, а не кулаками», — советует Шипилов.
Что касается школ, то здесь эксперт приветствует государственную инициативу о законодательном противодействии буллингу. «Давно назрела необходимость комплексной профилактической программы, ведь с травлей, буллингом и другими проявлениями несправедливости невозможно, вероятно, очень трудно справиться какими-то точечными мерами», — подчеркивает он.
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