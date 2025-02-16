16 февраля 2025

Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

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Трамп готов поставлять в Европу продукты американского ВПК
Трамп готов поставлять в Европу продукты американского ВПК Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США разрешат Европе покупать оружие американского ВПК для поставок на Украину. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

«Да. Я сделаю это», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, даст ли он такое разрешение. Его выступление транслировал Белый дом на youtube-канале.

Трамп также заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным в очень скором времени. Предварительно, политики должны увидеться в Саудовской Аравии, куда сейчас направляются дипломаты обеих стран для начала обсуждения урегулирования конфликта.

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США разрешат Европе покупать оружие американского ВПК для поставок на Украину. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами. «Да. Я сделаю это», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, даст ли он такое разрешение. Его выступление транслировал Белый дом на youtube-канале. Трамп также заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным в очень скором времени. Предварительно, политики должны увидеться в Саудовской Аравии, куда сейчас направляются дипломаты обеих стран для начала обсуждения урегулирования конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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