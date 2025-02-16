Трамп разрешит Европе покупать у США оружие для Украины

США разрешат Европе покупать оружие американского ВПК для поставок на Украину. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
«Да. Я сделаю это», — сказал Трамп в ответ на вопрос о том, даст ли он такое разрешение. Его выступление транслировал Белый дом на youtube-канале.
Трамп также заявил, что ждет встречи с президентом России Владимиром Путиным в очень скором времени. Предварительно, политики должны увидеться в Саудовской Аравии, куда сейчас направляются дипломаты обеих стран для начала обсуждения урегулирования конфликта.
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