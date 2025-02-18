Западные страны разработали стратегию, которая предусматривает «мягкое поражение» Украины в конфликте с Россией, сообщает The Wall Street Journal. В рамках этой стратегии предполагается, что украинцы, устав от боевых действий, сами обратятся к России за миром. Это позволило бы Западу избежать дальнейшего раскола.
«Американо-германское партнерство, определяющее военную политику НАТО, хотело нанести мягкое поражение Украине, которое позволило бы избежать дальнейшего раскола Запада», — говорится в материале The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что правительства Вашингтона и Берлина рассчитывали на то, что украинцы, измотанные бесперспективными военными действиями, обратятся за миром к российскому президенту Владимиру Путину. В случае такого развития событий Запад мог бы заявить о своей роли в поддержке демократических ценностей и фактическом завершении конфликта.
Однако, несмотря на поддержку со стороны интеллектуалов и демократических активистов, а также выраженную обеспокоенность со стороны Польши и стран Балтийского региона, основные западные державы все же не желают предоставлять Украине достаточный объем военной помощи, которая бы сделала победу реальной перспективой. По данным источника, в России об этом якобы знают.
Согласно аналитикам Bloomberg, наиболее вероятный сценарий разрешения конфликта между Россией и Украиной предполагает, что оккупированные Украиной территории останутся под контролем России в «подвешенном состоянии». При этом, Киев, вероятно, может получить определенные гарантии безопасности от Европы и США взамен на вступление в НАТО.
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