Президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что после начала конфликта на Украине внешние силы пытались втянуть Грузию в войну с Россией, оставляя страну наедине с ядерной державой. Об этом он рассказал в интервью радиостанции
«Нас оставляли наедине с ядерной державой и обещали: „Давайте, мы вам оружие предоставим“. Молодые проевропейцы призывали нас к войне против России. Заставляли тогдашнее правительство сделать это» — заявил Кавелашвили. Его слова приводит Radio Courtoisie.
Кавелашвили также отметил, что призывы к участию Грузии в конфликте начались с первого дня боевых действий на Украине. Президент подчеркнул, что Грузия, не являясь членом НАТО или ЕС, подверглась давлению со стороны европейских стран, которые заставляли страну присоединиться к санкциям против России и отправить добровольцев на Украину.
Согласно прогнозу Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений РАН, Грузия не будет устанавливать дипломатические отношения с Россией в этом году, и отношения останутся неопределенными. Вне зависимости от политической ориентации правящей элиты, диалог с Москвой не будет налажен, отметили эксперты. Также не ожидаются переговоры о вступлении Грузии в ЕС из-за введенных Западом санкций против страны.
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