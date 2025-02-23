Шеф Пентагона Хегсет: американских военных на Украине больше не будет

Американские военные не будут размещены на территории Украины. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет.
«Мы четко дали это понять. Американских войск не будет на Украине. Но важно экономическое партнерство», — заявил Хегсет. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.
Хегсет подчеркнул значительный вклад США в военную помощь Украине. Он упомянул: «Мы понимаем ставки в этой игре. Америка, как никакая другая страна в мире, вложила средства в то, чтобы помочь Украине защитить себя. Теперь настало время для мира, и именно этому посвятил себя президент [США Дональд Трамп]».
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