Урсула фон дер Ляйен и страны ЕС «переобулись» в вопросе российских активов

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ФРГ, Франция, Италия и Испания выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Они считают подобное важным элементом влияния в потенциальных мирных переговорах и опасаются, что такой шаг может отпугнуть иностранных инвесторов. Об этом сообщили источники.
«Если вы разморозите [активы] и передадите [их] Украине, они больше не будут у вас, и вы не сможете использовать их в качестве разменной монеты. Если они [Россия] действительно хотят вернуть активы, то они должны дать что-то взамен», — заявил дипломат ЕС. Его слова приводит издание Politico.
Согласно материалу, Эстония, хотя и заявляет о поддержке немедленной помощи Украине, на практике предлагает использовать эти активы как инструмент давления. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в документе, подготовленном к встрече министров иностранных дел 24 февраля, указал, что удержание активов служит финансовым и дипломатическим рычагом, обеспечивающим России мотивацию для переговоров по урегулированию и в качестве компенсации Украине. Другие страны предлагают направить активы на будущее восстановление Киева после завершения конфликта, поэтом против разморозки активов.
Президент Франции Эммануэль Макрон на недавней встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил мнение, что конфискация замороженных российских активов была бы нарушением международного права. Он подчеркнул важность соблюдения международных норм, пишет 360.ru.
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