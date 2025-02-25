Урсула фон дер Ляйен и страны ЕС «переобулись» в вопросе российских активов

Politico: фон дер Ляйен и несколько стран ЕС не будут передавать активы РФ Киеву
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Урсула фон дер Ляйен отказалась передавать Киеву российские активы, потому что считает их преимуществом на переговорах
Урсула фон дер Ляйен отказалась передавать Киеву российские активы, потому что считает их преимуществом на переговорах Фото:

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ФРГ, Франция, Италия и Испания выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Они считают подобное важным элементом влияния в потенциальных мирных переговорах и опасаются, что такой шаг может отпугнуть иностранных инвесторов. Об этом сообщили источники. 

«Если вы разморозите [активы] и передадите [их] Украине, они больше не будут у вас, и вы не сможете использовать их в качестве разменной монеты. Если они [Россия] действительно хотят вернуть активы, то они должны дать что-то взамен», — заявил дипломат ЕС. Его слова приводит издание Politico. 

Согласно материалу, Эстония, хотя и заявляет о поддержке немедленной помощи Украине, на практике предлагает использовать эти активы как инструмент давления. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в документе, подготовленном к встрече министров иностранных дел 24 февраля, указал, что удержание активов служит финансовым и дипломатическим рычагом, обеспечивающим России мотивацию для переговоров по урегулированию и в качестве компенсации Украине. Другие страны предлагают направить активы на будущее восстановление Киева после завершения конфликта, поэтом против разморозки активов. 

Президент Франции Эммануэль Макрон на недавней встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил мнение, что конфискация замороженных российских активов была бы нарушением международного права. Он подчеркнул важность соблюдения международных норм, пишет 360.ru.

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ФРГ, Франция, Италия и Испания выступили против передачи замороженных российских активов Украине. Они считают подобное важным элементом влияния в потенциальных мирных переговорах и опасаются, что такой шаг может отпугнуть иностранных инвесторов. Об этом сообщили источники.  «Если вы разморозите [активы] и передадите [их] Украине, они больше не будут у вас, и вы не сможете использовать их в качестве разменной монеты. Если они [Россия] действительно хотят вернуть активы, то они должны дать что-то взамен», — заявил дипломат ЕС. Его слова приводит издание Politico.  Согласно материалу, Эстония, хотя и заявляет о поддержке немедленной помощи Украине, на практике предлагает использовать эти активы как инструмент давления. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в документе, подготовленном к встрече министров иностранных дел 24 февраля, указал, что удержание активов служит финансовым и дипломатическим рычагом, обеспечивающим России мотивацию для переговоров по урегулированию и в качестве компенсации Украине. Другие страны предлагают направить активы на будущее восстановление Киева после завершения конфликта, поэтом против разморозки активов.  Президент Франции Эммануэль Макрон на недавней встрече с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне выразил мнение, что конфискация замороженных российских активов была бы нарушением международного права. Он подчеркнул важность соблюдения международных норм, пишет 360.ru.
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