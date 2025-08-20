Киев прилагает значительные усилия для сокрытия фактов участия большого числа убежденных антифашистов из различных стран мира в специальной военной операции на стороне России. Информацию предоставила Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР).
«Киев заметает под ковер» неудобные для себя эпизоды «войны с Россией». В частности, в Киеве всячески стремятся скрыть факт участия в специальной военной операции на стороне России большого числа убежденных антифашистов из различных регионов мира
Особое внимание, как подчеркивают в СВР, уделяется сохранению в тайне случаев вступления в ряды противников украинских националистов жителей Австрии, Болгарии, Германии, Греции, Испании, Италии, Франции и других стран Евросоюза, которые официально считаются союзниками Украины. Разведка также сообщает, что у ВСУ не осталось наемников из Европы. По данным СВР, в рядах украинской армии в настоящее время продолжают действовать только наемники, прибывшие из стран Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.
